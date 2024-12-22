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Александр Усик рассказал о мыслях во время реванша с Тайсоном Фьюри

Александр Усик рассказал о мыслях во время реванша с Тайсоном Фьюри
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Известный украинский боксёр Александр Усик высказался о победе в бое-реванше с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британце Тайсоне Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Не думал по ходу боя о том, выигрываю ли я. Просто продолжал боксировать, следовать плану. И нет, этот бой не был проще, чем первый», — сказал Усик на пресс-конференции.

Таким образом, украинец одержал 23-ю победу в профессионалах, 12-ю победу в титульных боях, а также 10-ю победу над бывшими или действующими чемпионами мира.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

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