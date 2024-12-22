«Он мой лучший друг». Усик — об отношении к Фьюри после двух боёв

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри. Напомним, Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей.

«Что чувствую по отношению к Фьюри после 24 раундов? Он мой лучший друг. Я очень уважаю этого парня, это очень жёсткий оппонент. Фьюри сделал меня сильнее. Это большой парень, жёсткий боксёр. Да, он много говорит, но это просто шоу. Я очень его уважаю. Слушайте, 24 раунда… Теперь это уже история», — сказал Усик на пресс-конференции.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

Тайсон Фьюри проходит тейпирование перед реваншем с Усиком