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«Он мой лучший друг». Усик — об отношении к Фьюри после двух боёв

«Он мой лучший друг». Усик — об отношении к Фьюри после двух боёв
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри. Напомним, Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Что чувствую по отношению к Фьюри после 24 раундов? Он мой лучший друг. Я очень уважаю этого парня, это очень жёсткий оппонент. Фьюри сделал меня сильнее. Это большой парень, жёсткий боксёр. Да, он много говорит, но это просто шоу. Я очень его уважаю. Слушайте, 24 раунда… Теперь это уже история», — сказал Усик на пресс-конференции.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

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