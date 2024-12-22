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Усик — о большом весе Фьюри перед боем: у него в кармане был двойной чизбургер

Усик — о большом весе Фьюри перед боем: у него в кармане был двойной чизбургер
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Известный украинский боксёр Александр Усик высказался о большом весе соперника экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри перед боем-реваншем, который проходил в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Большой вес Фьюри перед боем? Слушайте, он взвешивался в куртке, кепке, обуви, в кармане, возможно, был двойной чизбургер», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, реванш продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

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