Усик — о большом весе Фьюри перед боем: у него в кармане был двойной чизбургер

Известный украинский боксёр Александр Усик высказался о большом весе соперника экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри перед боем-реваншем, который проходил в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

«Большой вес Фьюри перед боем? Слушайте, он взвешивался в куртке, кепке, обуви, в кармане, возможно, был двойной чизбургер», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, реванш продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр.

Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Усиком: