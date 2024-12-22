Усик – о недовольстве Фьюри и Уоррена судейством: думаю, дядя Фрэнк — слепой

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри и промоутера Фрэнка Уоррена, которые раскритиковал решение судей в бою-реванше.

«Слова Фьюри и Уоррена? Думаю, дядя Фрэнк — слепой. Если Фьюри говорит, что победа была рождественским подарком мне, то что же, спасибо Богу. Не Тайсону, а Богу, моим тренерам и команде. Послушайте, Уоррен — сумасшедший человек, это моё мнение. Но нет проблем, я победил», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, ответный бой продлился все 21 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Александр Усик тейпируется перед реваншем с Фьюри