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Усик – о недовольстве Фьюри и Уоррена судейством: думаю, дядя Фрэнк — слепой

Усик – о недовольстве Фьюри и Уоррена судейством: думаю, дядя Фрэнк — слепой
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри и промоутера Фрэнка Уоррена, которые раскритиковал решение судей в бою-реванше.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Слова Фьюри и Уоррена? Думаю, дядя Фрэнк — слепой. Если Фьюри говорит, что победа была рождественским подарком мне, то что же, спасибо Богу. Не Тайсону, а Богу, моим тренерам и команде. Послушайте, Уоррен — сумасшедший человек, это моё мнение. Но нет проблем, я победил», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, ответный бой продлился все 21 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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