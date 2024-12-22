Усик назвал самого сложного соперника-британца в своей карьере после победы над Фьюри

Известный украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о самом сложном сопернике-британце после боя-реванша с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, который проходил в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

— Ты уже бился с многими британскими боксёрами, кто из них дал самый сложный бой?

— Тайсон Фьюри, — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, реванш продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Первый поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри прошёл в мае 2024 года. Тогда украинский боксёр одержал победу раздельным решением судей. Эта победа сделала Усика первым в истории супертяжёлого веса, которому удалось завоевать сразу четыре ключевых титула: WBC, WBA, IBF и WBO.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри: