Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик назвал самого сложного соперника-британца в своей карьере после победы над Фьюри

Усик назвал самого сложного соперника-британца в своей карьере после победы над Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Известный украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о самом сложном сопернике-британце после боя-реванша с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, который проходил в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

— Ты уже бился с многими британскими боксёрами, кто из них дал самый сложный бой?
— Тайсон Фьюри, — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, реванш продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Первый поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри прошёл в мае 2024 года. Тогда украинский боксёр одержал победу раздельным решением судей. Эта победа сделала Усика первым в истории супертяжёлого веса, которому удалось завоевать сразу четыре ключевых титула: WBC, WBA, IBF и WBO.

Материалы по теме
Усик — о большом весе Фьюри перед боем: у него в кармане был двойной чизбургер

Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android