Усик — после победы над Фьюри: мои сыновья сегодня получили пояса дзюдо. Счастливый день!

Известный украинский боксёр Александр Усик рассказал о поддержке своей семьи после победы в бою с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри после реванша, который завершился недавно в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

«Я хорошо тренировался, жена меня поддерживала. Сегодня счастливый день! Мои сыновья получили пояса в дзюдо. Один из них сказал мне: «Теперь твоя очередь», — сказал Усик на ринге сразу после боя.

Напомним, реванш продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Отметим, украинец одержал 23-ю победу в профессионалах, 12-ю победу в титульных боях, а также 10-ю победу над бывшими или действующими чемпионами мира.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри: