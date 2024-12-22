Турки Аль аш-Шейх выложил фото с Усиком и Фьюри после боя

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился фотографией с топовыми боксёрами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри после их очного поединка. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

После боя Аль аш-Шейх на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии с известными бойцами после завершения главного поединка вечера в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха

Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха

Отметим, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр. Тогда украинец стал первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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