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Турки Аль аш-Шейх выложил фото с Усиком и Фьюри после боя

Турки Аль аш-Шейх выложил фото с Усиком и Фьюри после боя
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Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился фотографией с топовыми боксёрами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри после их очного поединка. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

После боя Аль аш-Шейх на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии с известными бойцами после завершения главного поединка вечера в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).

Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха

Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха

Отметим, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр. Тогда украинец стал первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).

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