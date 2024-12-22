Турки Аль аш-Шейх выложил фото с Усиком и Фьюри после боя

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился фотографией с топовыми боксёрами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри после их очного поединка. Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.
После боя Аль аш-Шейх на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии с известными бойцами после завершения главного поединка вечера в Эр-Риаде (Саудовская Аравия).
Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха
Фото: Соцсети Турки Аль аш-Шейха
Отметим, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр. Тогда украинец стал первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).
Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри: