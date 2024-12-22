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Стало известно, какой счёт выставил искусственный интеллект в реванше Усик — Фьюри

Стало известно, какой счёт выставил искусственный интеллект в реванше Усик — Фьюри
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В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Отметим, в качестве нейтрального судьи в бою протестирован искусственный интеллект, который отдал победу Усику со счётом 118:112.

Позже Фьюри раскритиковал работу программы, заявив, что должно быть «меньше рабочих мест для компьютеров».

Напомним, украинский боксёр одержал 23-ю победу в профессионалах, 12-ю победу в титульных боях, а также 10-ю победу над бывшими или действующими чемпионами мира.

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