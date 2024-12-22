Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оскар де ла Хойя обратился к Усику после победы над Фьюри в реванше

Оскар де ла Хойя обратился к Усику после победы над Фьюри в реванше
Комментарии

Бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя обратился к действующему обладателю титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику после победы украинца над экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Поздравляю, Усик, ты джентльмен и профессор! Тайсон, мой амиго, возвращайся скорее! Время начать с чистого листа», — написал де ла Хойя на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Таким образом, Усик одержал 23-ю победу в профессионалах, 12-ю победу в титульных боях, а также 10-ю победу над бывшими или действующими чемпионами мира.

Материалы по теме
Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей
Почему отдали победу Усику? Разбираем судьбоносное решение судей
Материалы по теме
Стало известно, какой счёт выставил искусственный интеллект в реванше Усик — Фьюри

Главные цифры реванша Усика и Фьюри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android