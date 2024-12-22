Оскар де ла Хойя обратился к Усику после победы над Фьюри в реванше

Бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя обратился к действующему обладателю титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику после победы украинца над экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри.

«Поздравляю, Усик, ты джентльмен и профессор! Тайсон, мой амиго, возвращайся скорее! Время начать с чистого листа», — написал де ла Хойя на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Таким образом, Усик одержал 23-ю победу в профессионалах, 12-ю победу в титульных боях, а также 10-ю победу над бывшими или действующими чемпионами мира.

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Главные цифры реванша Усика и Фьюри: