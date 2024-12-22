Усик победил Фьюри в реванше, «Барселона» проиграла «Атлетико» в Ла Лиге. Главное к утру

Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик победил в реванше экс-чемпиона мира в этом весе Тайсона Фьюри единогласным решением судей, мадридский «Атлетико» на выезде обыграл каталонскую «Барселону» в матче 18-го тура Ла Лиги, вырвав победу на последних минутах встречи, скандально известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко победил нокаутом на второй минуте первого раунда соотечественника Алексея Гончарова в турнире NFL 2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».