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22 декабря главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, бокс, UFC, шахматы, трансферы, Овечкин, Усик, Фьюри

Усик победил Фьюри в реванше, «Барселона» проиграла «Атлетико» в Ла Лиге. Главное к утру
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Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик победил в реванше экс-чемпиона мира в этом весе Тайсона Фьюри единогласным решением судей, мадридский «Атлетико» на выезде обыграл каталонскую «Барселону» в матче 18-го тура Ла Лиги, вырвав победу на последних минутах встречи, скандально известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко победил нокаутом на второй минуте первого раунда соотечественника Алексея Гончарова в турнире NFL 2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше.
  2. «Атлетико» вырвал победу в концовке матча с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги.
  3. Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова на турнире NFL 2.
  4. «Зенит» заинтересован в подписании двух игроков из чемпионата Бразилии — источник.
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