Усик победил Фьюри в реванше, «Барселона» проиграла «Атлетико» в Ла Лиге. Главное к утру
Действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик победил в реванше экс-чемпиона мира в этом весе Тайсона Фьюри единогласным решением судей, мадридский «Атлетико» на выезде обыграл каталонскую «Барселону» в матче 18-го тура Ла Лиги, вырвав победу на последних минутах встречи, скандально известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко победил нокаутом на второй минуте первого раунда соотечественника Алексея Гончарова в турнире NFL 2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше.
- «Атлетико» вырвал победу в концовке матча с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги.
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