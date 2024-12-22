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Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри
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Чемпион мира по версии WBA, а также обладатель «временного» пояса WBO в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд высказался о победе действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика в поединке с экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Поздравляю, Усик! Рад за тебя», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри продлился 12 раундов и закончился победой украинского боксёра единогласным решением судей. Благодаря этому результату Усик увеличил свой профессиональный рекорд до 23 побед, из которых 12 были достигнуты в титульных боях, а 10 — над бывшими или действующими чемпионами мира.

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