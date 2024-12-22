Фьюри пропускал удары в лицо, Усик падал на колени. Лучшие фото с реванша

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

Лучшие фото со второго боя между Усиком и Фьюри — в фотоподборке «Чемпионата».

Напомним, первый бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае 2024 года и тогда победу раздельным решением судей одержал Александр. Он стал первым в истории супертяжёлого дивизиона обладателем сразу четырёх основных титулов (WBC, WBA, IBF и WBO).