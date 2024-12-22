Конор Макгрегор отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал результат боксёрского поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112), нанеся Фьюри второе поражение в карьере.

«Протрясающий бой! Оба исключительные боксёры.

Очень близкий бой. Такое удовольствие! Спасибо, джентльмены. Спасибо командам. Спасибо, Саудовская Аравия!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).