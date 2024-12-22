Американский чемпион Стивенсон извинился перед Усиком после победы украинца над Фьюри

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112), нанеся Фьюри второе поражение в карьере.

«Мои извинения, Усик, ты — особенный!!!» — написал Стивенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Конор Макгрегор прокомментировал победу Усика в реванше с Фьюри.

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