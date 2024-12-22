Тони Беллью объяснил, почему Усик победил Фьюри в реванше

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112), нанеся Фьюри второе поражение в карьере.

«Слишком большой разрыв, но Усик победил! И я понимаю почему. Давление и постоянство его темпа забирают раунды, и это действительно так! Тайсон Фьюри – воин, заслуживающий огромного уважения за то, что вернулся», — написал Беллью в социальной сети X (ранее Twitter).