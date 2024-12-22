Легендарный тренер Тедди Атлас оценил судейское решение в реванше Усик — Фьюри
Поделиться
Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри
Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112), нанеся Фьюри второе поражение в карьере.
«Фьюри был лучше в этом бою, но Усик тоже. Фьюри выбрасывал и один-два удара за раз, а Усик выбрасывал четырёх- и пятиударные комбинации, идя вперёд. Судьи правы», — написал Атлас в социальной сети X (ранее Twitter).
Материалы по теме
Главные цифры реванша Усика и Фьюри
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
10:02
-
09:51
-
09:38
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
08:50
-
08:26
-
06:29
-
06:20
-
06:09
-
05:59
-
05:29
-
05:03
-
05:01
-
04:54
-
04:51
-
04:42
-
04:40
-
04:28
-
04:25
-
04:16
-
04:11
-
04:09
-
03:54
-
03:48
-
03:43
-
03:31
-
03:28
-
03:23
-
03:21
-
03:16
-
03:09
-
03:06
-
03:03