Легендарный тренер Тедди Атлас оценил судейское решение в реванше Усик — Фьюри

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112), нанеся Фьюри второе поражение в карьере.

«Фьюри был лучше в этом бою, но Усик тоже. Фьюри выбрасывал и один-два удара за раз, а Усик выбрасывал четырёх- и пятиударные комбинации, идя вперёд. Судьи правы», — написал Атлас в социальной сети X (ранее Twitter).

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