Энтони Джошуа поздравил Усика с победой в реванше с Фьюри

Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Уважение», — написал Джошуа в социальных сетях.

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.