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Тищенко: Усик — неудобный соперник для Фьюри, у него не получается строить бой

Тищенко: Усик — неудобный соперник для Фьюри, у него не получается строить бой
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Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Наверное, есть какие-то желающие ещё сразиться с Усиком. Всё же есть претенденты на пояс. Усику остаётся с ними встречаться — что ещё делать? Может быть, Усик неудобный соперник для Фьюри. Не получается у боксёра такого плана строить бой», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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