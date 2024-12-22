Тищенко: Усик — неудобный соперник для Фьюри, у него не получается строить бой

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Наверное, есть какие-то желающие ещё сразиться с Усиком. Всё же есть претенденты на пояс. Усику остаётся с ними встречаться — что ещё делать? Может быть, Усик неудобный соперник для Фьюри. Не получается у боксёра такого плана строить бой», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.