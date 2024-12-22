Егор Мехонцев: проведи ещё пять боёв Усика с Фьюри — будет то же самое

Победитель Олимпиады – 2012 россиянин Егор Мехонцев прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Если Фьюри плохо боксировал и победу отдали Усику, то всё справедливо. Фьюри — уникальный боксёр. С таким весом и такой антропометрией он боксирует на высшем уровне! Фьюри вообще не должен быть на таком уровне. Недостаток Фьюри и преимущество Усика — скорость. Усик быстрее и всё делает лучше. Я подозревал, что бой так и закончится.

Ожидаемый исход. Фьюри не может конкурировать с Усиком чисто по своим физическим параметрам. С Кличко он смог еле-еле выцарапать победу, потому что Кличко такой же по своим параметрам. Такой вес просто устанешь таскать по рингу. Фьюри очень высокий, а высокие люди по законам биологии медленнее передвигаются. Ничего удивительного в таком результате нет. Главное для Усика было не словить шальной удар — так и вышло. Проведи ещё пять таких боёв — будет то же самое», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.