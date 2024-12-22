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Бывший чемпион мира Тимофей Цзю женился

Бывший чемпион мира Тимофей Цзю женился
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю (24-1, 17 KO) опубликовал в социальных сетях фото со своей свадьбы. Австралийский боксёр женился на давней избраннице Александре Константин, с которой, по его словам, состоит в отношениях уже восемь лет.

Фото: из личного архива Тима Цзю

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

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