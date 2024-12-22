Эдуард Кравцов: болел за Фьюри, но Усик выиграл закономерно

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов оценил результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Самое интересное — оба боксёра сделали выводы из прошлого боя и попытались предложить что-то новое. Судя по темпу, заданному Усиком с первого раунда, настрой был такой, что Тайсон Фьюри функционально не выдержит. В какой-то степени эта тактика сработала. В то же время Фьюри работал более агрессивно. Этот бой мне зашёл больше, чем прошлый. Он получился более насыщенным по эпизодам. С точки зрения результата Усик достаточно закономерно выиграл, хотя я болел за Фьюри», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.