«4 недели до шторма». Хабиб Нурмагомедов показал фото с подготовки Махачева и брата Умара

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает курировать подготовку Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова к боям на предстоящем турнире UFC 311.
«4 недели до шторма», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, Махачев, действующий чемпион в лёгком весе, проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном. Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул с грузином Мерабом Двалишвили.
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