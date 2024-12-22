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«4 недели до шторма». Хабиб Нурмагомедов показал фото с подготовки Махачева и брата Умара

«4 недели до шторма». Хабиб Нурмагомедов показал фото с подготовки Махачева и брата Умара
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает курировать подготовку Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова к боям на предстоящем турнире UFC 311.

«4 недели до шторма», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Махачев, действующий чемпион в лёгком весе, проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном. Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул с грузином Мерабом Двалишвили.

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