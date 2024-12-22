«4 недели до шторма». Хабиб Нурмагомедов показал фото с подготовки Махачева и брата Умара

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает курировать подготовку Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова к боям на предстоящем турнире UFC 311.

«4 недели до шторма», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Махачев, действующий чемпион в лёгком весе, проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном. Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул с грузином Мерабом Двалишвили.

Материалы по теме Хабиб: Умар Нурмагомедов покажет 18 января, почему Двалишвили нервничает

Али Абдель-Азиз поборолся с Хабибом Нурмагомедовым