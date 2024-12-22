«Миссия выполнена». BBC представила победу Усика как задание в игре Hitman

Британская корпорация BBC прокомментировала победу Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри, сделав отсылку к образу украинца, представшего на вступительной пресс-конференции в костюме персонажа популярной серии видеоигр Hitman.

«Он снова это сделал! Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей! Задание выполнено», — говорится в аккаунте BBC в социальных сетях.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

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