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«Миссия выполнена». BBC представила победу Усика как задание в игре Hitman

«Миссия выполнена». BBC представила победу Усика как задание в игре Hitman
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Британская корпорация BBC прокомментировала победу Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри, сделав отсылку к образу украинца, представшего на вступительной пресс-конференции в костюме персонажа популярной серии видеоигр Hitman.

«Он снова это сделал! Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей! Задание выполнено», — говорится в аккаунте BBC в социальных сетях.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри
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