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Эдуард Кравцов: теперь самый реальный и ожидаемый бой для Усика — с Дюбуа

Эдуард Кравцов: теперь самый реальный и ожидаемый бой для Усика — с Дюбуа
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов предположил, с кем будет следующий бой украинца Александра Усика после победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Поединок украинца с британцем состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Думаю, мотивация Усика дальше — чисто финансовая. Не просто же так после боя в ринге появился Дюбуа. У Усика была сомнительная победа над Дюбуа с якобы сомнительным ударом ниже пояса. Но тем же маркетологам есть от чего плясать. Дюбуа сейчас на ходу. Думаю, это будет следующий ожидаемый бой Усика. Опять же, если это будет финансово подкреплено. Это самый реальный бой для него», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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