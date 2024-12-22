Владимир Кличко назвал фаворита в бою Фьюри — Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко высказался о потенциальном поединке между звёздными британцами Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я считаю, это будет захватывающий поединок. Думаю, Джошуа победит», — сказал Кличко в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри.

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