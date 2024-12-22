Легендарный Роберто Дюран прокомментировал победу Усика в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный панамец Роберто Дюран прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Хороший бой. Усик сделал то, что и должен был сделать, и одержал отличную победу. Я считаю, что Александр мог победить нокаутом», — сказал Дюран в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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