Промоутер Усика назвал желанного соперника для украинца

Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о перспективах украинского боксёра после победы в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Даниэль Дюбуа – чемпион. Если вы спросите меня, я хотел бы увидеть Усика абсолютным чемпионом в третий раз», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри.