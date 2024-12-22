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Промоутер Усика назвал желанного соперника для украинца

Промоутер Усика назвал желанного соперника для украинца
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Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о перспективах украинского боксёра после победы в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Даниэль Дюбуа – чемпион. Если вы спросите меня, я хотел бы увидеть Усика абсолютным чемпионом в третий раз», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на победу Усика в реванше с Фьюри.

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