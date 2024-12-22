Сланов — о реванше Усика и Фьюри: не оправдал ожидания. Все про него забудут

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о прошедшем титульном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Поединок получился не очень интересным. Но интересным был результат и масштаб поединка. Два выдающихся боксёра и лучших тяжеловеса на планете сошлись. Но сам поединок явно не оправдал ожидания. Ни по напряжению, ни по изобилию красивых моментов. Не думаю, что кто-то будет смотреть этот бой повторно. Все про него забудут», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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