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Сланов — о реванше Усика и Фьюри: не оправдал ожидания. Все про него забудут

Сланов — о реванше Усика и Фьюри: не оправдал ожидания. Все про него забудут
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Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о прошедшем титульном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Поединок получился не очень интересным. Но интересным был результат и масштаб поединка. Два выдающихся боксёра и лучших тяжеловеса на планете сошлись. Но сам поединок явно не оправдал ожидания. Ни по напряжению, ни по изобилию красивых моментов. Не думаю, что кто-то будет смотреть этот бой повторно. Все про него забудут», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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