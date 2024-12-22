Сланов оценил работу судей в бою Усика и Фьюри

Именитый российский тренер Виталий Сланов прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Как можно было отдавать Фьюри такой бой? Когда он не обострял, тыкал. Справедливо отдали победу Усику. Конечно, большого скандала не было бы, даже если бы отдали победу Фьюри. Но он ничего выдающегося для этого не сделал. Александр больше заслужил победу», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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