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Сланов оценил работу судей в бою Усика и Фьюри

Сланов оценил работу судей в бою Усика и Фьюри
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Именитый российский тренер Виталий Сланов прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Как можно было отдавать Фьюри такой бой? Когда он не обострял, тыкал. Справедливо отдали победу Усику. Конечно, большого скандала не было бы, даже если бы отдали победу Фьюри. Но он ничего выдающегося для этого не сделал. Александр больше заслужил победу», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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