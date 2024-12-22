Сланов: второй поединок Усика и Фьюри был ещё хуже, чем первый. Не пошёл на пользу боксу

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о прошедшем титульном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Нужна ли трилогия? Второй поединок Усика и Фьюри был ещё хуже, чем первый. Там хотя бы Тайсон был на грани проигрыша. Тут же вообще ничего не было. Тяжёлый вес, два выдающихся боксёра… Нет ни нокдаунов, ни точных попаданий. Этот бой точно не пошёл на пользу боксу», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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