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Сланов: второй поединок Усика и Фьюри был ещё хуже, чем первый. Не пошёл на пользу боксу

Сланов: второй поединок Усика и Фьюри был ещё хуже, чем первый. Не пошёл на пользу боксу
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Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о прошедшем титульном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Нужна ли трилогия? Второй поединок Усика и Фьюри был ещё хуже, чем первый. Там хотя бы Тайсон был на грани проигрыша. Тут же вообще ничего не было. Тяжёлый вес, два выдающихся боксёра… Нет ни нокдаунов, ни точных попаданий. Этот бой точно не пошёл на пользу боксу», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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