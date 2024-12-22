Роберто Дюран: Усик молод, он может добиться в боксе гораздо большего

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный панамец Роберто Дюран считает, что лидер супертяжёлого веса украинец Александр Усик (23-0, 14 KO) способен продолжать успешно выступать на профессиональном ринге.

«Усик — хороший боец. Он молод и может добиться в боксе гораздо большего. Если он проведёт больше защит, то ещё сильнее закрепится в истории», — сказал Дюран в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Александру Усику 37 лет. Украинец является абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а также абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.