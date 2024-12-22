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Усик поднял над головой саблю гетмана Мазепы после победы над Фьюри

Усик поднял над головой саблю гетмана Мазепы после победы над Фьюри
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отметил победу в реванше с британцем Тайсоном Фьюри, подняв над головой саблю XVII века, принадлежавшую историческому военному деятелю гетману Ивану Мазепе.

Фото: Frank Augstein/AP/ТАСС

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе с 1999 года, а Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

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