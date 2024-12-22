«Жадное пузо». Промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри провести трилогию

Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на желание британца Тайсона Фьюри провести трилогию с украинцем после поражения в двух боях.

«Он так и сказал? Он хочет трилогию, несмотря на результат? Он хочет денег! Вот чего он хочет (улыбается). Потому он жадное пузо! И жадное пузо хочет денег», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Напомним, реванш Усика и Фьюри состоялся в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий