Дэвид Хэй назвал свой счёт в реванше Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Усик снова поднял планку. У него есть передачи, и он не устаёт их переключать. Что бы ни делал Фьюри, он повышал их. У ринга я сказал, что Усик выиграл в один-два раунда. Некоторые люди были удивлены. Всё зависит от того, на что вы обращаете внимание. Раунды были близкими», — сказал Хэй в интервью TNT Sports.