Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Хэй назвал свой счёт в реванше Усика и Фьюри

Дэвид Хэй назвал свой счёт в реванше Усика и Фьюри
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Усик снова поднял планку. У него есть передачи, и он не устаёт их переключать. Что бы ни делал Фьюри, он повышал их. У ринга я сказал, что Усик выиграл в один-два раунда. Некоторые люди были удивлены. Всё зависит от того, на что вы обращаете внимание. Раунды были близкими», — сказал Хэй в интервью TNT Sports.

Материалы по теме
Фото
Усик поднял над головой саблю гетмана Мазепы после победы над Фьюри
Материалы по теме
Фьюри дрался совсем по-другому. Разбор второго боя великих тяжеловесов
Фьюри дрался совсем по-другому. Разбор второго боя великих тяжеловесов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android