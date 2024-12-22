Промоутер Усика высказался о возможности боя с Владимиром Кличко

Александр Красюк, промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о возможности организации поединка украинца с соотечественником Владимиром Кличко, завершившим карьеру в 2017 году.

«Это невозможно. Шансы не равны нулю, они отрицательные. Вот что хочу сказать о Владимире Кличко. Я знаю этого человека, и довольно хорошо. И этот парень выглядит как 25-летний. Он не пропустил ни одной тренировки с 2017 года. Он спаррингует. И он выглядит великолепно. Он очень хочет этого (стать самым возрастным чемпионом в истории. – Прим. «Чемпионата»). У него есть желание завершить дело. Но его товарищ [Усик] завершил его незавершённое дело», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.