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Кто должен стать следующим соперником Александра Усика?

Кто должен стать следующим соперником Александра Усика?
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В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, нанеся Фьюри второе поражение подряд.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто должен стать следующим соперником Александра Усика?

Ранее в интервью Александр Красюк, промоутер Усика, назвал желанного соперника для непобеждённого украинца (рекорд: 23-0, 14 КО).

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