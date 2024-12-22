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Виталий Кличко поздравил Усика с победой в реванше с Фьюри

Виталий Кличко поздравил Усика с победой в реванше с Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне член Зала славы, украинец Виталий Кличко прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, состоявшегося в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

Напомним, Усик победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112).

«Достойная и яркая победа! Александр Усик защитил все свои титулы в реванше, в том числе и звание абсолютного чемпиона мира. Это был один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Очень напряжённый и эмоциональный. Поздравляю, Александр!» — написал Кличко в социальных сетях.

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