Исраэль Адесанья заявил о желании сразиться с Хамзатом Чимаевым

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья заявил о желании сразиться с непобеждённым бойцом дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Я был удивлён тем, как Хамзат переехал Роба [Уиттакера]. Настоящее безумие, невероятно. Это сразу пробудило во мне желание подраться с ним. Я подумал: «Чёрт, а этот парень действительно очень хорош!» — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на турнире UFC 305 Адесанья проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону дивизиона южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

1 февраля на UFC Fight Night в Саудовской Аравии нигериец сразится с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.