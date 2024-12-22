Леннокс Льюис ответил, согласен ли он с судейским вердиктом в реванше Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Их бой состоялся сегодня в Эр-Рияде и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей.

«Это был хороший бой. Мне бы хотелось видеть Тайсона немного более агрессивным, чтобы он сильнее атаковал Усика. Фьюри должен был больше прессинговать, преследовать его.

Я согласен с судейским решением. Возможно, Тайсон посчитает, что выиграл бой. Мне показалось, что он мог бы сделать больше. Усик работал по корпусу, свободно нанося удары в эту область. Это приносит очки. Поэтому предполагаю, что на это смотрели судьи [при вынесении решения]», — приводит слова Льюиса портал Bloody Elbow.