Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леннокс Льюис ответил, согласен ли он с судейским вердиктом в реванше Усик — Фьюри

Леннокс Льюис ответил, согласен ли он с судейским вердиктом в реванше Усик — Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Их бой состоялся сегодня в Эр-Рияде и завершился победой украинского атлета единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Это был хороший бой. Мне бы хотелось видеть Тайсона немного более агрессивным, чтобы он сильнее атаковал Усика. Фьюри должен был больше прессинговать, преследовать его.

Я согласен с судейским решением. Возможно, Тайсон посчитает, что выиграл бой. Мне показалось, что он мог бы сделать больше. Усик работал по корпусу, свободно нанося удары в эту область. Это приносит очки. Поэтому предполагаю, что на это смотрели судьи [при вынесении решения]», — приводит слова Льюиса портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Судейство — безумие!» Как боксёрский мир отреагировал на реванш Усика и Фьюри
«Судейство — безумие!» Как боксёрский мир отреагировал на реванш Усика и Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android