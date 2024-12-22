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Леннокс Льюис ответил, с кем должен драться Тайсон Фьюри в следующем поединке

Леннокс Льюис ответил, с кем должен драться Тайсон Фьюри в следующем поединке
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Леннокс Льюис ответил, с кем должен драться бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри в следующем поединке.

«Фьюри должен поехать в Лондон, чтобы провести самый большой бой в истории. Может быть, с Энтони Джошуа», — приводит слова Льюиса портал Bloody Elbow.

Напомним, сегодня, 22 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Тайсон Фьюри провёл реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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