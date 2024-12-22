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Турки Аль аш-Шейх ответил, кто должен стать следующим соперником Усика и Фьюри

Турки Аль аш-Шейх ответил, кто должен стать следующим соперником Усика и Фьюри
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх ответил, кто должен стать следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

«Если Даниэль Дюбуа победит Джозефа Паркера в феврале, то мне хотелось бы увидеть реванш между ним и Александром Усиком. И я хотел бы видеть Тайсона Фьюри в бою с, может быть, Энтони Джошуа или кем-то ещё. Решим этот вопрос», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха аккаунт EverythingBoxing в X (ранее Twitter).

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