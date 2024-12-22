Арман Царукян: Махачев не настолько хорош, как думают люди

Претендент на пояс чемпиона UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян объяснил, почему победит действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в реванше. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311.

«Он не настолько хорош, как думают люди. Люди считают, что он непобедим, у него сумасшедшая борьба, но я перевёл его, когда мне было лишь 22 года. Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, поэтому это сильно меня мотивирует. У меня много энергии для тренировок. Верю, что именно мне удастся его победить. Но самое важное — я очень голоден. Так сильно хочу этот пояс. Это мечта. Когда я попал в UFC, думал об этом», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.