Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян: Махачев не настолько хорош, как думают люди

Арман Царукян: Махачев не настолько хорош, как думают люди
Аудио-версия:
Комментарии

Претендент на пояс чемпиона UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян объяснил, почему победит действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в реванше. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Он не настолько хорош, как думают люди. Люди считают, что он непобедим, у него сумасшедшая борьба, но я перевёл его, когда мне было лишь 22 года. Почему я одержу победу? Во-первых, я очень хорошо умею бороться. Во-вторых, я молод и голоден. У меня никогда не было пояса, поэтому это сильно меня мотивирует. У меня много энергии для тренировок. Верю, что именно мне удастся его победить. Но самое важное — я очень голоден. Так сильно хочу этот пояс. Это мечта. Когда я попал в UFC, думал об этом», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

Материалы по теме
UFC 311: долгожданный реванш Махачева и Царукяна, брат Хабиба в шаге от пояса! LIVE
Live
UFC 311: долгожданный реванш Махачева и Царукяна, брат Хабиба в шаге от пояса! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android