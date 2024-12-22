Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по боксу по версии WBA россиянин Александр Поветкин сообщил, что более не является заместителем губернатора Вологодской области.

«Дорогие вологжане! Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и недолгим, надеюсь, успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине. Продолжайте развивать спорт, поддерживать нашу молодёжь, воспитывать их в правильных традиционных ценностях! Ещё раз всем спасибо, я же сосредоточусь на своей семье, на своём доме. В добрый путь! Обнял!» — написал Поветкин в телеграм-канале.

Напомним, должность заместителя губернатора Вологодской области Поветкин занимал с 14 мая 2024 года.