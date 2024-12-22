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Уиттакер — о шансах Чимаева в возможном бою с Алексом Перейрой: Хамзат с лёгкостью победит

Уиттакер — о шансах Чимаева в возможном бою с Алексом Перейрой: Хамзат с лёгкостью победит
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер дал прогноз на потенциальный поединок между топовым и непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Чимаев с лёгкостью [победит]. Хамзат просто хорош в том, что делает. Он грамотно играет на своих сильных сторонах. Тем не менее допустим исход, при котором Чимаев замедлится и устанет, а Перейра будет свеж. Алекс может нокаутировать соперника, будучи смертельно усталым. Перейра делал это всю свою жизнь. И он может убить Чимаева. Это противостояние не будет похоже на бой Хамзата с Камару Усманом. Нас ждёт бойня. Но зайдёт ли бой так далеко?» — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

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