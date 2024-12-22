UFC анонсировал нового соперника Сергея Павловича

Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович проведёт следующий бой против топового суринамского бойца UFC Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

В своём последнем бою, который состоялся 22 июня на турнире UFC on ABC 6, Павлович разделил октагон с соотечественником Александром Волковым. Бой продлился три раунда и завершился победой Драго единогласным решением судей. Поражение стало для него вторым подряд.

Розенстрайк, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 305 в Австралии, победил раздельным решением судей Тая Туивасу.