Официально анонсированы бои Икрама Алискерова и Саида Нурмагомедова

Пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях сообщила, что российские бойцы Икрам Алискеров и Саид Нурмагомедов выступят 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соперником Икрама станет Андре Муниз, а Саида — Винисиус де Оливейра.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 июня на турнире UFC on ABC 6, Икрам уступил нокаутом в первом раунде бывшему чемпиону UFC в среднем весе австралийцу Роберту Уиттакеру.

Саид Нурмагомедов, в свою очередь, в последний раз выступил 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда он победил удушающим приёмом в первом раунде Муина Гафурова.