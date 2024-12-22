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Фрэнсис Нганну уверен в том, что поражение в бою с Джошуа было несправедливым

Фрэнсис Нганну уверен в том, что поражение в бою с Джошуа было несправедливым
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну дал комментарий насчёт поражения в бою с бывшим чемпионом мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа. Тогда победу одержал британский боксёр нокаутом во втором раунде.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 03:25 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Фрэнсис Нганну

«Откровенно говоря, я чувствовал себя очень неуверенно и некомфортно [в бою с Энтони Джошуа]. Я не конспиролог, но мне не понравился бой с Энтони. Что-то было не так, ничего не было правильным. Точно произошло что-то несправедливое.

У меня нет полной картины боя. Тем не менее я сам заметил некоторые вещи, которые были не в порядке. Например, мне пришлось провести в раздевалке почти четыре часа, что не характерно для поединков. Это лишь один из примеров.

Мой реванш с ним может состояться, но мне хотелось бы провести второй бой с Тайсоном Фьюри», — приводит слова Нганну портал BJ Penn.

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