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Кори Сэндхаген: Умар победит Мераба Двалишвили. Я сейчас в команде Нурмагомедова

Кори Сэндхаген: Умар победит Мераба Двалишвили. Я сейчас в команде Нурмагомедова
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Топовый боец UFC американец Кори Сэндхаген уверен в том, что непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов победит действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Думаю, что Умар, вероятно, победит. Я просто не вижу для Мераба способов достижения победы. Не думаю, что Двалишвили сможет с ним работать в стойке, проводить тейкдауны и контролировать, как он делал это с О’Мэлли и другими парнями. Умар, скорее всего, будет защищаться от многих попыток перевода, держать бой в стойке.

Люди не понимают, насколько Умар быстр, насколько он хорош и насколько неожиданны его удары ногами. Бой с таким парнем, как Мераб, станет для него хорошей возможностью немного покрасоваться. Кроме того, поскольку Двалишвили много болтает дерьма, я бы хотел посмотреть, как его немного «накажут», дав в соперники парня, который имеет борцовскую базу, но не будет бороться. Так что сейчас я в команде Умара», — приводит слова Сэндхагена портал Middle Easy.

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