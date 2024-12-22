Владимир Кличко: Александр Усик — легенда. Нам так повезло, что он украинец
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Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко заявил, что ожидал победы бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе соотечественника Александра Усика в реванше с известным британским боксёром Тайсоном Фьюри. Александр победил единогласным решением судей.
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри
«Как я уже говорил и упоминал в других интервью, это [победа Усика] должно было произойти повторение. Повторение первого боя — это то, чего я ожидал, это было именно так. Александр — настоящая легенда и чемпион. Нам так повезло, что он украинец», — приводит слова Кличко портал Middle Easy.
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