Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Кличко: Александр Усик — легенда. Нам так повезло, что он украинец

Владимир Кличко: Александр Усик — легенда. Нам так повезло, что он украинец
Комментарии

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко заявил, что ожидал победы бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе соотечественника Александра Усика в реванше с известным британским боксёром Тайсоном Фьюри. Александр победил единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри

«Как я уже говорил и упоминал в других интервью, это [победа Усика] должно было произойти повторение. Повторение первого боя — это то, чего я ожидал, это было именно так. Александр — настоящая легенда и чемпион. Нам так повезло, что он украинец», — приводит слова Кличко портал Middle Easy.

Материалы по теме
Из-за Усика можно было упустить другого Александра. Как выглядел вернувшийся Емельяненко
Из-за Усика можно было упустить другого Александра. Как выглядел вернувшийся Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android