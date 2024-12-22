Джон Джонс раскрыл, сколько боёв планирует провести в UFC

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс раскрыл, сколько боёв планирует провести в лиге.

«В ближайшие пять лет я хочу выиграть ещё один бой, а может, даже два, и постараюсь заработать как можно больше денег в UFC. После мне хотелось бы начать актёрскую карьеру. Всегда хотел быть актёром. Думаю, неплохо смотрюсь в камере. У меня был опыт съёмок в небольшой рекламе и тому подобном.

Каждый раз, когда я нахожусь на съёмочной площадке, все говорят: «Чувак, трудно поверить, что ты боец. Ты ведёшь себя как все наши профессиональные актёры». Так что вот мой пятилетний план. Через 10 лет я просто хочу быть лучшим отцом, каким только могу быть», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.